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Еще сто переселенцев выиграли льготную ипотеку

17 ноября 2021, 16:45

Еще сто переселенцев выиграли льготную ипотеку

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел очередной отбор победителей из числа кандидатов-переселенцев на получение кредита для покупки жилья. Еще сто человек из числа зарегистрированных кандидатов получат жилищный кредит на льготных условиях.

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проект «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» реализует украаинское правительство при поддержке правительства Германии.

Для отбора использован сервис RandomPicker.

Следующий прием заявлений для включения в реестр начнется завтра, 18 ноября. Заявление можно подать через портал «Дія».

Техническая реализация услуги была осуществлена ​​с поддержкой Министерства цифровой трансформации Украины.

В течение 2021-2022 годов этот проект позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 переселенцев. Льготные кредиты рассчитаны на приобретение жилья на сумму около 40 тысяч евро сроком на 20 лет под 3% годовых.

22 октября состоялся третий отбор победителей на получение льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. 

Из 150 победителей второго отбора по программе льготной ипотеки для переселенцев деньги получили или находятся в процессе получения только 53 семьи. 

21 июля Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) определил первых 150 победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. 

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