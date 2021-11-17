Обстрелы и разведка дроном: Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе

С начала текущих суток боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в 7 случаях — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в районе Невельского, Новоалександровки, Золотого-4, Кряковки, Причепиловки, Крымского, Марьинки. Боевики открывали огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.



«Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм», — сообщили в штабе ООС.



Кроме того, в Луганской области боевики поднимали беспилотный летательный аппарат, который украинские военные определили как «Орлан-10», дрон пересек линию соприкосновения.



В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их доставили в больницу, состояние здоровья раненых — удовлетворительное.