Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину

С 18 ноября поставки электроэнергии в Украину из Беларуси будут прекращены. Об этом заявили в министерстве энергетики Беларуси, передает «БЕЛТА».



Как отмечается, это предусмотрено «установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».



«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», — добавили в Минэнерго Беларуси.

Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в небольших объемах возобновлялся 6 ноября. С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии, поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украину существует.