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Что нужно знать о страховании недвижимости (промо)

17 ноября 2021, 18:10

Что нужно знать о страховании недвижимости (промо)

После покупки новой квартиры или дома, завершения там отделочного ремонта и приобретения мебели многие люди начинают задумываться о том, как надежно защитить свое уютное «гнёздышко». И это действительно правильный вопрос, учитывая то, как часто случаются потопы и пожары в наших многоквартирных зданиях. А если сюда добавить еще и возможность ограбления, что особенно актуально для частных домов, то проблема защиты жилья становится очень важной. Надежда на бронированные двери и сложные замки призрачна: для профессионалов преград нет. К тому же фантастично ожидать, что стихийные бедствия не произойдут. Но не все так печально: выход есть — страхование своего жилья.

Как работает страховой полис

Страхование квартиры или дома поможет компенсировать финансовые потери от пожара, затопления, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий. По сути, клиент сам вправе выбрать те возможные риски, от которых он хочет защитить свое жилье, убрав из перечня в договоре все лишнее. Это позволит немного снизить цену на полис.

Для того чтобы выплатили компенсацию, нужно будет получить справку от специальных служб, присутствовавших на месте события. Например, при возникновении пожара следует незамедлительно вызвать пожарных, после окончания работы попросить у них документ о произошедшем. Если затопили соседи, необходимо связаться с сотрудниками коммунальных служб (ЖЭК или ОСББ), они составят акт, один экземпляр которого нужно будет передать в свою страховую. При краже из квартиры следует получить документы из полиции.

Сколько стоит застраховать жилье

Цена полиса зависит от многих факторов. Среди них можно выделить следующие:

  • наличие консьержа, сигнализации, решеток на окнах, бронированных дверей;
  • дата постройки и материал дома;
  • рыночная стоимость жилья и т. д.

В любом случае цена страховки будет намного меньше, чем финансовые последствия потопа или пожара. Купить полис можно в рассрочку, расплачиваясь частями.

Как правильно заключить договор

Застраховать доступно отдельно несущие элементы квартиры, внутреннюю отделку, имущество (мебель, бытовую технику и т. д.). С целью экономии можно не страховать конструктив (коробку) — вряд ли дом обрушится в ближайшее время.

В договоре перечисляют все имущество, движимое и недвижимое, а также могут предоставить его фотографии. Это нужно сделать с указанием рыночной стоимости каждого предмета на момент страхования. Такой подход позволяет исключить все спорные ситуации при наступлении страхового случая. Кроме этого, желательно, чтобы размер франшизы равнялся нулю.

Неплохо оформить сразу и договор страхования ответственности перед третьими лицами. Цена полиса вырастет ненамного, а вот спокойствия добавится значительно (в случае затопления соседей снизу компенсацию им выплатит страховая, а не хозяин застрахованной квартиры).

Когда могут отказать в выплате компенсации

У каждой компании имеются свои перечни причин, по которым они не будут выплачивать компенсацию. Но есть и общие для большинства СК: военные действия, общественные волнения, террористические акты, революции и другие форс-мажорные обстоятельства. В отдельных регионах Украины, в которых стихийные бедствия имеют периодический характер, страховые компании от них не страхуют. Могут также отказать в выплате компенсации, если, например, поджог дома полиция квалифицировала не как хулиганство, а как терроризм.

Как выбрать страховую компанию

Страхование квартиры убережет от неожиданных финансовых потерь только в том случае, если полис куплен в надежной страховой компании. Одной из таких является компания VUSO, насчитывающая более 400 сотрудников и целый ряд филиалов по всей стране. Компания не новичок на рынке страховых услуг — уже свыше 20 лет она занимается страхованием клиентов в Украине, стараясь с каждым годом сделать свой сервис еще лучшим. Такие намерения дают результат: более 90% обратившихся в VUSO довольны уровнем обслуживания. На современном этапе компания развивается стабильно, сейчас ее активы в 4 раза превышают страховые резервы. Клиентоориентированный сервис помогает VUSO занимать лидирующие позиции в рейтингах.

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