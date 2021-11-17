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За 4 дня на Донбассе в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов

17 ноября 2021, 18:15

За 4 дня на Донбассе в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов

В Донецкой области по меньшей мере 16 жилых домов были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков в течение четырех дней. Из них 15 домов повреждены в селе Невельское Ясиноватского района. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В ночь с 13 на 14 ноября боевики обстреливали Невельское, в результате чего повредили восемь домов,сгорел один автомобиль, который находился на одном из дворов. При минометном обстреле в ночь с 16 на 17 ноября было повреждено 7 частных домовладений и 5 военных автомобилей.

16 ноября под огнем оказалась Марьинка, где огнем повреждена крыша дома.

Начато досудебное расследование сразу в нескольких уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к совершению преступления лица.

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