За 4 дня на Донбассе в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов

В Донецкой области по меньшей мере 16 жилых домов были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков в течение четырех дней. Из них 15 домов повреждены в селе Невельское Ясиноватского района. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.



В ночь с 13 на 14 ноября боевики обстреливали Невельское, в результате чего повредили восемь домов,сгорел один автомобиль, который находился на одном из дворов. При минометном обстреле в ночь с 16 на 17 ноября было повреждено 7 частных домовладений и 5 военных автомобилей.



16 ноября под огнем оказалась Марьинка, где огнем повреждена крыша дома.



Начато досудебное расследование сразу в нескольких уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к совершению преступления лица.