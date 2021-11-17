В Славянске повышают стоимость проезда в городском транспорте

В Славянске прошли общественные слушания о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.



Новые тарифы на проезд в автобусах составляют 10 грн и 7 грн — в троллейбусах.



«При этом тариф на проезд в автобусах был введен с 6 ноября, чтобы предотвратить коллапс транспортной системы города. Повышение тарифа на проезд в электротранспорте пока находится в стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.



В ВГА пояснили, что цена проезда повышается в связи с ростом стоимости топлива, увеличением средней зарплаты и т.п.



«Действующий тариф на разовую поездку в троллейбусе в 4 грн на сегодняшний день является одним из самых маленьких в Украине. Он не менялся с февраля 2019 года», — подчеркивают в ВГА Славянска.

Читайте также: В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте повысят до 20 гривен