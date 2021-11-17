Стало известно, когда Газманов приедет в Донецк с концертом

Концерт российского певца Олега Газманова в Донецке в рамках тура к 70-летию артиста запланирован на 27 марта следующего года. Об этом заявил руководитель концертного агентства «RS» Роман Смотров, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«Концертный директор (Газманова) подтвердил нам дату выступления артиста в Донецке — 27 марта, она поставлена в график. Наши зрители, которые купили билеты на концерт, оповещены о том, что билеты будут действительны в марте с сохранением за ними соответствующих мест, их сдавать не обязательно», — сообщил Смотров.



По его словам, концерт состоится в Центре славянской культуры, в 16:00. Смотров утверждает, что билеты сдали менее 10% тех, кто хотел попасть на ранее отмененный концерт, остальные не спешат сдавать купленные билеты.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Олег Газманов отменил запланированные на 13-14 ноября концерты в оккупированных Донецке и Луганске.



После начала военного конфликта на Донбассе Газманов уже выступал в Донецке в августе 2017 года и в мае 2018-го.



В интервью для сайта «министерства культуры ДНР» он рассказал, что выступает за присоединение всей территории Украины к России.



С 2015 года из-за поддержки аннексии Крыма Олег Газманов внесен в «черный список» министерства культуры Украины как артист, угрожающий национальной безопасности страны.