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Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО

17 ноября 2021, 20:13

Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО

В минувшие выходные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей было замечено передвижение военной техники из оккупированной части Донетчины в оккупированные районы Луганщины. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

«Военная техника передвигалась колоннами от 15 до 30 единиц в период с 16:30–17:00 (в это время уже темно). В колонны входили танки, грузовики с топливом, грузовики с людьми, зенитные установки (или пушки)», — говорится в сообщении.

По информации правозащитников, маршруты передвижения проходили через Луганск – Алчевск – Дебальцево – Углегорск, Антрацит – Красный луч – Снежное – Шахтерск.

За выходные было замечено шесть колонн, но их могло быть и больше.

«Также боевики НВФ "ЛНР" и "ДНР" стали задерживать местных жителей за фото в районе "административных зданий". Нам известно о 14 случаях задержаний в ОРДО и о 7 — в ОРЛО. Во всех случаях людей отпустили после трехчасового допроса, изучения контента смартфона и получения "штрафа" на месте. Другими словами в ОРДЛО — полноценная "шпиономания"», — добавили правозащитники.

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