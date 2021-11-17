Кличко заявил, что в Киеве проезд не подорожает до конца отопительного сезона

Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона в Киеве рассматриваться не будет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.



Он пояснил, что публичные консультации по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева инициированы из-за обращений коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс».



Кличко отметил, что значительно выросли в цене энергоносители, и чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. По его словам, правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума.



«И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд гривен из городского бюджета. То есть мы поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации», — подчеркнул Кличко.



Он акцентировал, что вопрос подорожания проезда пока только вынесен на обсуждение, и это еще не означает принятое решение.



«Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город, – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет», — резюмировал Виталий Кличко.

Ранее первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что с 1 января 2022 года в Киеве повышается стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 гривен при покупке разового билета. По процедуре повышения тарифов начались общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.