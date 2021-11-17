Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ОП отреагировали на расследование Bellingcat: Ермак не отвечает за планы разведки

17 ноября 2021, 20:48

В ОП отреагировали на расследование Bellingcat: Ермак не отвечает за планы разведки

Глава Офиса президента Андрей Ермак не отвечал и не отвечает за планы украинской разведки, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя опубликованное текстовое расследование Bellingcat, касающееся спецоперации по задержанию группы наемников-«вагнеровцев», подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе.

«В тот период времени действительно было очень много внимания к попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе. Это важнейшая договорённость, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны. Андрей Ермак действительно отвечал за эту договорённость. И, естественно, он регулярно подчёркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает — так это за какие-либо планы разведки», — сообщил Подоляк в комментарии, переданном агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

Он также добавил, что планы той или иной разведывательной службы не обсуждаются в открытом формате и не требуют специфических политических приказов «сверху».

«Тем более очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки», — сказал советник руководителя Офиса президента.

Кроме того, комментируя расследование Bellingcat, Подоляк отметил, что почти вся информация в расследовании базируется на интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с бывшим начальников Главного управления разведки министерства обороны Украины Василием Бурбой. Он также обратил внимание на то, что по каждому существенному пункту в тексте расследователи Bellingcat делают оговорку — «это (то или иное обстоятельство) не удалось независимо верифицировать».

«То есть подчёркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание — это ответственность только самих этих людей», — подчеркнул Подоляк.

Он также указал на то, что Bellingcat «не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил" (спецоперацию), как это обществу рассказывали в течение полутора лет».

Читайте также:

Bellingcat опубликовали расследование о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев»

Еще по теме

Прочее
Bellingcat ЧВК Вагнера

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
19:41
Стало известно, когда Газманов приедет в Донецк с концертом
15:20
«ДНР»: Коммунальные проблемы не решаются
13:04
В ОРДО утверждают, что экспортируют 60% продукции
09:26
«ДНР»: Более тысячи заражений ковидом за сутки
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября
15:20
«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря
15:00
На неподконтрольной Донетчине мирные жители продолжают страдать от боеприпасов
14:31
Закрывший КПВВ Пушилин обвинил Украину в «невыплате пенсий»
10:25
«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека
09:27
«ЛНР» зафиксировала еще 18 смертей от коронавируса
09:18
В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
все новости
22:35
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии обострение на границах Украины и ЕС
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:48
В ОП отреагировали на расследование Bellingcat: Ермак не отвечает за планы разведки
20:47
Кличко заявил, что в Киеве проезд не подорожает до конца отопительного сезона
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
19:41
Стало известно, когда Газманов приедет в Донецк с концертом
19:19
МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии о Нормандском формате
19:03
В Славянске повышают стоимость проезда в городском транспорте
18:45
Экс-куратор украинского направления в Кремле возглавил МИД Абхазии
18:41
Bellingcat опубликовали расследование о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
18:15
За 4 дня на Донбассе в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов
18:10
Что нужно знать о страховании недвижимости (промо)
17:32
Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину
17:16
Обстрелы и разведка дроном: Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе
17:09
Снаряд разбил крышу предприятия под Счастьем
все новости
ВИДЕО
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция