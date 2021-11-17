В ОП отреагировали на расследование Bellingcat: Ермак не отвечает за планы разведки

Глава Офиса президента Андрей Ермак не отвечал и не отвечает за планы украинской разведки, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя опубликованное текстовое расследование Bellingcat, касающееся спецоперации по задержанию группы наемников-«вагнеровцев», подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе.



«В тот период времени действительно было очень много внимания к попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе. Это важнейшая договорённость, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны. Андрей Ермак действительно отвечал за эту договорённость. И, естественно, он регулярно подчёркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает — так это за какие-либо планы разведки», — сообщил Подоляк в комментарии, переданном агентству «Интерфакс-Украина» в среду.



Он также добавил, что планы той или иной разведывательной службы не обсуждаются в открытом формате и не требуют специфических политических приказов «сверху».



«Тем более очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки», — сказал советник руководителя Офиса президента.



Кроме того, комментируя расследование Bellingcat, Подоляк отметил, что почти вся информация в расследовании базируется на интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с бывшим начальников Главного управления разведки министерства обороны Украины Василием Бурбой. Он также обратил внимание на то, что по каждому существенному пункту в тексте расследователи Bellingcat делают оговорку — «это (то или иное обстоятельство) не удалось независимо верифицировать».



«То есть подчёркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание — это ответственность только самих этих людей», — подчеркнул Подоляк.



Он также указал на то, что Bellingcat «не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил" (спецоперацию), как это обществу рассказывали в течение полутора лет».