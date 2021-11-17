По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали 1032 новых случая коронавирусной болезни, 19 человек скончались от осложнений. За все время исследований на подконтрольной территории COVID-19 диагностировали у 143 832 человека: выздоровели 123 978 пациентов, а 4 118 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области обнаружили 1046 новых случаев коронавируса. От ковидных осложнений скончались 98 человек. С начала пандемии группировка «ДНР» признала коронавирус у 98 999 человек: 73 368 человек выздоровели, летальных случаев — 7 605.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 328 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще 21 пациент. С начала исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 54 641 жителя области. Из них выздоровели — 42 389 человек, умерли — 1 845.



В отдельных районах Луганской области выявили 146 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 20 096 заболевших: 15 948 человек выздоровели, а 2 777 — умерли.



Политика



Новый российский указ о признании товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит Минским договоренностям и не ведет к нормализации ситуации, заявил спикер МИД Германии Кристоф Бургер.



Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом на тему подготовки к саммиту в Нормандском формате.



Экономика



В следующем году будет создан орган управления реализации стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Боевые действия



Трое украинских военных были ранены в результате обстрелов со стороны боевиков 17 ноября.



В отдельных районах Донецкой и Луганской областей было замечено передвижение военной техники из оккупированной части Донетчины в оккупированные районы Луганщины, сообщает «Восточная правозащитная группа».



В Донецкой области по меньшей мере 16 жилых домов были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков в течение четырех дней.



Контрразведчики Службы безопасности совместно с украинскими военными задержали боевика группировки «ЛНР» на линии соприкосновения.



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