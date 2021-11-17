Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября

17 ноября 2021, 21:58

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали 1032 новых случая коронавирусной болезни, 19 человек скончались от осложнений. За все время исследований на подконтрольной территории COVID-19 диагностировали у 143 832 человека: выздоровели 123 978 пациентов, а 4 118 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области обнаружили 1046 новых случаев коронавируса. От ковидных осложнений скончались 98 человек. С начала пандемии группировка «ДНР» признала коронавирус у 98 999 человек: 73 368 человек выздоровели, летальных случаев — 7 605.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 328 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще 21 пациент. С начала исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 54 641 жителя области. Из них выздоровели — 42 389 человек, умерли — 1 845.

В отдельных районах Луганской области выявили 146 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 20 096 заболевших: 15 948 человек выздоровели, а 2 777 — умерли.

Политика

Новый российский указ о признании товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит Минским договоренностям и не ведет к нормализации ситуации, заявил спикер МИД Германии Кристоф Бургер.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом на тему подготовки к саммиту в Нормандском формате.

Экономика

В следующем году будет создан орган управления реализации стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Боевые действия

Трое украинских военных были ранены в результате обстрелов со стороны боевиков 17 ноября.

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей было замечено передвижение военной техники из оккупированной части Донетчины в оккупированные районы Луганщины, сообщает «Восточная правозащитная группа».

В Донецкой области по меньшей мере 16 жилых домов были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков в течение четырех дней.

Контрразведчики Службы безопасности совместно с украинскими военными задержали боевика группировки «ЛНР» на линии соприкосновения.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
19:41
Стало известно, когда Газманов приедет в Донецк с концертом
15:20
«ДНР»: Коммунальные проблемы не решаются
13:04
В ОРДО утверждают, что экспортируют 60% продукции
09:26
«ДНР»: Более тысячи заражений ковидом за сутки
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября
15:20
«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря
15:00
На неподконтрольной Донетчине мирные жители продолжают страдать от боеприпасов
14:31
Закрывший КПВВ Пушилин обвинил Украину в «невыплате пенсий»
10:25
«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека
09:27
«ЛНР» зафиксировала еще 18 смертей от коронавируса
09:18
В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
все новости
22:35
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии обострение на границах Украины и ЕС
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:48
В ОП отреагировали на расследование Bellingcat: Ермак не отвечает за планы разведки
20:47
Кличко заявил, что в Киеве проезд не подорожает до конца отопительного сезона
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
19:41
Стало известно, когда Газманов приедет в Донецк с концертом
19:19
МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии о Нормандском формате
19:03
В Славянске повышают стоимость проезда в городском транспорте
18:45
Экс-куратор украинского направления в Кремле возглавил МИД Абхазии
18:41
Bellingcat опубликовали расследование о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
18:15
За 4 дня на Донбассе в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов
18:10
Что нужно знать о страховании недвижимости (промо)
17:32
Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину
17:16
Обстрелы и разведка дроном: Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе
17:09
Снаряд разбил крышу предприятия под Счастьем
все новости
ВИДЕО
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция