Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии обострение на границах Украины и ЕС

Президент Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Они обсудили обострение на границах Беларуси и стран ЕС в связи с миграционным кризисом, сообщает пресс-служба главы государства.



«Обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы», — говорится в сообщении.



Зеленский проинформировал фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.



Также президент проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины и об усилиях, направленных на мирное урегулирование, и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Государственной пограничной службе Украины выделено 21 млн гривен для обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.