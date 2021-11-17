Глава Пентагона: Мы следим за перемещением войск РФ вблизи Украины

США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы и считают необходимым для нее быть более транспарентной, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Что касается наращивания военного присутствия (России — ИФ) на границе с Украиной: мы очень внимательно следим за этим, и я регулярно, часто контактирую с главой Европейского командования ВС США генералом Тодом Уолтерсом», — сказал он на брифинге.



Он отметил, что США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины.



«Я призываю Россию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать, и предпринимать шаги в соответствии с Минскими договоренностями», — также сказал министр.



Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.



Шеф Пентагона отметил, что США продолжают наблюдать тревожащее поведение России и не прекратят призывать ее действовать более ответственно и открыто.