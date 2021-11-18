«ДНР» возобновит очные занятия в школах и вузах с 22 ноября

В школах отдельных районов Донецкой области очные занятия для учеников 1-11 классов будут возобновлены с 22 ноября. Об этом говорится в «приказе» «министерства образования» группировки «ДНР».



Учеба должна проходить с соблюдением антиковидных ограничений.



Педагоги должны будут учесть отметки, полученные учениками в сентябре, при проведении промежуточной аттестации по результатам второй четверти.



Обновлено. К очным занятиям 22 ноября вернутся также студенты вузов, учащиеся заведений среднего профобразования, заведений повышения квалификации и профподготовки.

После каникул, которые начались еще 27 сентября из-за ситуации с коронавирусом, школьники 5-11-х классов перешли на дистанционное образование 1 ноября. Учащихся 1-4-х классов вернулись с каникул на неделю позже, 8 ноября, и начали занятия в очном режиме.