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«ДНР» возобновит очные занятия в школах с 22 ноября

18 ноября 2021, 09:48

«ДНР» возобновит очные занятия в школах с 22 ноября

В школах отдельных районов Донецкой области очные занятия для учеников 1-11 классов будут возобновлены с 22 ноября. Об этом говорится в «приказе» «министерства образования» группировки «ДНР».

Учеба должна проходить с соблюдением антиковидных ограничений.

Педагоги должны будут учесть отметки, полученные учениками в сентябре, при проведении промежуточной аттестации по результатам второй четверти.

После каникул, которые начались еще 27 сентября из-за ситуации с коронавирусом, школьники 5-11-х классов перешли на дистанционное образование 1 ноября. Учащихся 1-4-х классов вернулись с каникул на неделю позже, 8 ноября, и начали занятия в очном режиме.

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