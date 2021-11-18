«ДНР»: Еще 1207 заболевших ковидом и 59 умерших

За прошедшие сутки, 17 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 207 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 244 человек выздоровели, а 59 — умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 100 206 заболевших COVID-19. Из них выписаны 74 612 пациентов, а умерли 7 664 человек. Продолжают болеть 17 930 человек.



Кроме того, за сутки выявили 104 пациента с пневмониями, из них госпитализировано 80 человек. Всего на лечении находится 2361 пациент с пневмониями, из них 1477 на кислородной поддержке (+46 за сутки).



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.