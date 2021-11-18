Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 20 августа о введении санкций в отношении 28 сотрудников разведывательных и спецслужб России. Об этом следует из указа президента № 584/2021.



Персональные санкции вводятся сроком на 3 года. Контроль за исполнением указа лежит на секретаре СНБО Алексее Данилове.



В списке из 28 человек, помимо россиян, есть 5 граждан Украины — все они зарегистрированы на неподконтрольной части Донбасса.



В частности, санкции введены против Романа Гордидана — бывшего заместителя начальника отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области.



Также в списке значится Олег Лондарев — экс-сотрудник Стахановского ГРО УСБУ в Луганской области, который перешел на службу в «МГБ ЛНР». Под санкции попал и бывший сотрудник СБУ из Алчевска Игорь Зубков, который также перешел в «МГБ ЛНР».



Кроме того санкции введены против сотрудников «МГБ ДНР» Николая Карчука и Сергея Ткаченко.



Указ о санкциях вступает в силу со дня опубликования, то есть с 18 ноября.