Суд разрешил опросить по видеосвязи сбежавших беркутовцев в деле о расстрелах на Майдане

Святошинский районный суд Киева разрешил провести допрос по видеосвязи беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Они находятся в розыске. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на решение суда присяжных.



Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании. Сбежавшие беркутовцы, предположительно, сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса.



Суд отказал в этом ходатайстве. Но в то же время разрешил на стадии допроса привлечь обвиняемых по видеосвязи.



«Суд предоставляет стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского по их желанию дать показания суду касательно предъявленного обвинения в любой приемлемый для них способ. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при условии возможности их идентификации», — огласил решение судья Сергей Дячук.



В то же время, суд отклонил просьбу защиты допросить по видеосвязи «грузинских снайперов», которые якобы являются свидетелями событий на Майдане.



Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.