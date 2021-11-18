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Юриста горсовета на Харьковщине подозревают в пособничестве «ДНР»

18 ноября 2021, 15:53

Юриста горсовета на Харьковщине подозревают в пособничестве «ДНР»

Сотруднику юридического отдела одного из горсоветов Харьковской области сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в августе 2017 года госслужащий, используя личные связи, передал одному из так называемых «депутатов народного совета ДНР» информацию о сотрудниках Службы безопасности Украины и оказавших им помощь.

«В апреле 2016 года он также послал представителю оккупационной администрации РФ фотоснимок чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера. Мужчина был разоблачен при получении очередного задания от так называемого куратора», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту его жительства изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Сейчас подозреваемый арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога.

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