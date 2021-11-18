В суд передано дело против «казака ЛНР», задержанного на позициях ВСУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении боевика группировки «ЛНР», задержанного в сентябре вблизи позиций Вооруженных Сил Украины в Попасной. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



При задержании мужчина — житель Луганской области — был в военной форме и вооруженный автоматом Калашникова.



По данным следствия, в 2016-2021 годах он входил в состав «6 отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова», участвовал в боях против украинских военнослужащих.



Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, .1 ст.263 УК Украины).



Обвиняемый находится под стражей в Старобельском следственном изоляторе.