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В Раде задымилась система для голосования

18 ноября 2021, 16:53

В Раде задымилась система для голосования

В парламенте пошел дым из системы для голосования. Скриншот из трансляции В парламенте пошел дым из системы для голосования. Скриншот из трансляции

В Верховной Раде произошло задымление системы для голосования. Инцидент произошел во время внеочередного пленарного заседания вечером 18 ноября и попал в трансляцию телеканала «Рада».

Депутаты рассматривали поправки к проекту закона № 5125 «О кредитных союзах».

После очередного голосования пошел дым из системы «Рада» в одном из рядов.

Спикер Рады Руслан Стефанчук прервал заседание, объявив перерыв на 15 минут. Также он поручил разобраться, почему в этом ряду не сработали кнопки для и голосования почему из системы пошел дым.

В это время народные депутаты собрались вокруг дымящего места и начали снимать происходящее на телефоны.

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