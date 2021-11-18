В Раде задымилась система для голосования

В парламенте пошел дым из системы для голосования. Скриншот из трансляции

В Верховной Раде произошло задымление системы для голосования. Инцидент произошел во время внеочередного пленарного заседания вечером 18 ноября и попал в трансляцию телеканала «Рада».



Депутаты рассматривали поправки к проекту закона № 5125 «О кредитных союзах».



После очередного голосования пошел дым из системы «Рада» в одном из рядов.



Спикер Рады Руслан Стефанчук прервал заседание, объявив перерыв на 15 минут. Также он поручил разобраться, почему в этом ряду не сработали кнопки для и голосования почему из системы пошел дым.



В это время народные депутаты собрались вокруг дымящего места и начали снимать происходящее на телефоны.