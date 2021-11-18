Боевики стреляли из запрещенного вооружения, без потерь

С начала суток, 18 ноября, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевики открывали огонь по окрестностям Нью-Йорка, Марьинки и Каменки.



Огонь по позициям ООС велся из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов. ВСУ открывали ответный огонь.



Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.