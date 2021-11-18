В Украине создадут Центр по борьбе с минами на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий создаст Центр социально-гуманитарного реагирования в сфере противоминной деятельности. В пресс-службе министерства сообщили, что основной задачей Центра будет «координация социально-гуманитарной составляющей противоминной деятельности, включая проведение информационных тренингов по минной безопасности, помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов, маркировка территорий и так далее».



«У нас две ключевые задачи. Во-первых, помогать пострадавшим от мин. Во-вторых, информировать и учить, чтобы люди, особенно дети, на линии столкновения не подрывались на минах», – заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.



Также Ирина Верещук добавила, что вновь Центр очень рассчитывает на поддержку и помощь со стороны международных партнеров, и призвала профильные международные организации к активному участию в работе Центра.



Украине помогают бороться с минной опасностью такие международные организации: «ХАЛО ТРАСТ», «Швейцарский фонд по противоминной деятельности в Украине» (FSD), Датский Совет по делам беженцев в Украине (DRС), Женевский международный центр гуманитарного разминирования (GICHD), международный комитет Красного Креста (ICRC), представительство детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Программа развития ООН в Украине.