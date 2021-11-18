Суд избрал Леросу меру пресечения мягче, чем просила прокуратура

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечении внефракционному народному депутату Гео Леросу в виде домашнего ареста, возложив на него личные обязательства. Соответствующее решение суд вынес в четверг, передает «Интерфакс-Украина».



«В удовлетворении ходатайства отказать... возложить на Лероса личные обязательства сроком на два месяца», — говорится в решение суда.



«Не согласен с решением суда, будем подавать апелляцию», — сказал Лерос журналистам после оглашения решения суда. Он отметил, что подозрения, выдвинутые в его адрес, необоснованные, поэтому меры пресечения не должно быть как таковой.



На заседании в четверг защита Лероса настаивала, что решение суда, невыполнение которого инкриминируется Леросу, было выполнено, соответственно, подозрение по этому эпизоду не является обоснованным.



Также адвокаты настаивали на том, что необоснованным является и подозрение по хулиганским действия в Верховной Раде, поскольку у жеста, который продемонстрировал депутат, не было вербального сопровождения. «У нас отсутствует квалификация жестов... очень сложно будет проводить экспертизу», — отметил представитель защиты.



Представители прокуратуры в свою очередь настаивали на обоснованности подозрения в части невыполнения Леросом решения суда и хулиганских действий.



На предыдущем судебном заседании защита сообщила, что Леросу было предъявлено одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах — по ст.382 УК (невыполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

Ранее Государственное бюро расследований вручило подозрение в хулиганстве народному депутату Гео Леросу за то, что он показал средний палец на заседании Верховной Рады 4 ноября.



Лерос во время выступления в Верховной Раде в четверг, 4 ноября, показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.