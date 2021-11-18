Поселок на Луганщине попал под обстрел, но не пострадал

Поселок Камышеваха, который относится к Попаснянской громаде Луганской области, 17 ноября едва не пострадал от обстрела.



Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Золотое», которые побывали на месте происшествия, сообщают, что возле приусадебных участков по улице Космическая, видны две воронки. Они появились в результате обстрела. Рядом находится 150-метровая телевизионная вышка.

В поселке Камышеваха снаряды упали рядом с телевышкой

Местные жители рассказали, что никто не пострадал, разрушений нет. По словам людей, во время обстрела они находились дома и до сих пор очень напуганы.