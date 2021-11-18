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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября

18 ноября 2021, 22:33

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений вследствие COVID-19 скончались 52 человека, в Луганской области — 14 пациентов. За сутки на Донетчине зафиксировали 1203 случая инфицирования на Луганщине — 330 заболевших. С начала пандемии в Донецкой области болезнью COVID-19 заболели 145 035 человек (125 303 пациента выздоровели, 4170 — умерли), в Луганской области — 54 971 случай инфицирования (42 658 человек выздоровели, 1859 — умерли).

В отдельных районах Донецкой области выявили 1 207 случаев заражения коронавирусом, 59 человек умерли. За все время пандемии группировка «ДНР» признает 100 206 заболевших: выписаны 74 612 пациентов, а умерли 7 664 человек.

В отдельных районах Луганской области выявили 84 случая заражения коронавирусом, 13 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 20 180 заболевших: 16 084 человека выздоровели, а 2 790 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 20 августа о введении санкций в отношении 28 сотрудников разведывательных и спецслужб России. Пятеро из них — граждане Украины, зарегистрированные на неподконтрольной части Донбасса.

Опубликованием конфиденциальной переписки с дипломатами Франции и Германии, Россия стремится «добить» Нормандский формат, и это только подрывает остатки доверия к ней, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент РФ Владимир Путин назвал конфликт на Донбассе далеким от завершения, а также обвинил Украину в «демонстративном невыполнении своих обязательств как по минскому комплексу мер, так и по Нормандскому формату».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в Нормандском формате состоится только тогда, когда Украина закрепит «особый статус» Донбасса в Конституции, проведет амнистию и выборы по согласованию с группировками «ДНР/ЛНР». Тезис о том, что Киев должен начать вести диалог с сепаратистами, сегодня также озвучил глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Общество

Украинские биометрические паспорта получили более 800 тысяч жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Такие данные приводит Минреинтеграции.

Группировка «ДНР» переводит свою систему образования на российский стандарт, объясняя это тем, что украинское образование якобы пропагандирует фашизм и русофобию. В качестве примера в «ДНР» привели фейк российских СМИ от 2015 года, в котором утверждалось, что украинским школьникам преподают историю о том, что «великие укры придумали колесо, выкопали море».

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