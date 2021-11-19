Вчера под обстрел попали четыре населенных пункта на Донбассе

На Донбассе в четверг, 18 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Из четырех обстрелов украинских позиций два были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Пятым нарушением стал пролет беспилотника через линию соприкосновения.



В штабе подчеркнули, что потерь среди военнослужащих ООС нет.



Под огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных минометов попали: Марьинка, Нью-Йорк, Пивденное, Каменка.



Незаконные вооруженные формирования в свою очередь сообщили, что их позиции обстреляны из крупнокалиберного миномета в районе шахты «Трудовская» в Донецке и в районе поселка Васильевка.