В Белом доме тоже не знают, когда Байден и Путин снова встретятся

Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, так как у них есть договоренность поддерживать связь, заявила представительница Белого дома Джен Псаки. Однако, когда именно может произойти такая встреча, в Белом доме, не знают.



«Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России», – сказала она на брифинге.



По ее словам, после саммита Байдена и Путина в июне этого года стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.



Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты Путина и Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена.