«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек

За прошедшие сутки, 18 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 007 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 486 человек выздоровели, а 70 — умерли.



Об этом сообщает так называемое «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 101 213 заболевших COVID-19. Из них выписаны 76 126 пациентов, а умерли 7 734 человек. Продолжают болеть 17 353человек.



Кроме того, за сутки выявили 104 пациента с пневмониями, из них госпитализированы 60 человек. Всего на лечении находится 2 293 пациента с пневмониями, из них 1 419 на кислородной поддержке (+39 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.