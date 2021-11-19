В Луганской области еще 280 человек заболели ковидом

К утру пятницы, 19 ноября, в Луганской области подтвердили 278 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 13 пациентов, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Среди умерших только одному человеку – 44 года, всем остальным было от 60 лет.



Наибольшее количество новых заболевших — в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Кременском районе.



С начала исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 55 249 жителей области. Из них выздоровели — 43 215 человек, умерли — 1 872.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 661 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 58 (при пороговом уровне — 60).