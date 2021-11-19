«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи

Жители отдельных районов Донецкой области жалуются на неудовлетворительное качество мобильной связи и мобильного интернета.



Сотрудник «министерства связи» группировки «ДНР» Владислав Сугак заявил, что причиной ухудшения связи и интернета стала большая нагрузка на сеть.



«В связи с тем, что на карантин уходят очень много людей, нагрузка в целом на сеть значительно выросла. Соответственно и на оборудование. В связи с этим с этого года наблюдается ухудшение качества связи», — сказал Сугак сепаратистскому телеканалу «Оплот ТВ».



В «ДНР» уверяют, что нового года ОРДО мобильная связь станет лучше, оправдывая этим повышение стоимости услуг оператора, которое произошло 1 ноября.

В ОРДО работает один местный оператор сотовой связи — «Феникс». Он работает на захваченной технической базе украинского мобильного оператора «Киевстар». Также в ОРДО можно пользоваться услугами украинского оператора Vodafone, но доступны не все пакеты. В компании Vodafone утверждают, что у сотрудников нет свободного доступа к техническому оборудованию, которое расположено в отдельных районах Донбасса.