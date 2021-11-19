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ГБР взялось за документы Сколовой о сорванной операции по задержанию «вагнеровцев»

19 ноября 2021, 12:31

ГБР взялось за документы Сколовой о сорванной операции по задержанию «вагнеровцев»

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб, которые готовили операцию по задержанию наемников из частной военной компании Вагнера.

Речь идет о документах, которые 18 ноября опубликовала журналистка Янина Соколова.

«В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке», — сообщили в ГБР.

Виновным в утечке информации грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В документах есть данные о том, что операция на финальном этапе была перенесена по решению высшего военно-политического руководства. Соколова заявила, что документы ей «подбросили на флешке» несколько дней назад. Она и ее коллеги считают их оригинальными, потому обнародовали.

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