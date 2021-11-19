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Украина ждет от президента Болгарии опровержения слов о «русском Крыме»

19 ноября 2021, 14:10

Украина ждет от президента Болгарии опровержения слов о «русском Крыме»

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Причиной вызова стали слова президента Болгарии Румена Радева, который 18 ноября на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым «сейчас русский».

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», — говорится в сообщении МИД Украины.

Там подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства в ее международно признанных границах.

Украина ожидает опровержения президентом Болгарии его вчерашнего заявления.

«Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы», — добавили в украинском МИДе.

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