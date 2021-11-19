Арестович: О присоединении США к Нормандской четверке не говорят из-за скопления российских войск

Консультации с США относительно возможного расширения Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) временно прекратились, партнеров сейчас больше беспокоит военная угроза на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, передает УНН.



«Соответствующие консультации ведутся с Соединенными Штатами, они временно прекратились, потому что сейчас военная угроза на наших границах больше интересует наших союзников. Конечно, что Россия — если она катает 100 тысяч военных по нашим границам, не будет говорить о расширении Нормандского формата, устраивая такие демарши», — сказал Арестович.



Под «демаршем» он имеет ввиду опубликованную Россией переписку дипломатов. Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Там заявили, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в Нормандском формате подвергаются искажению».



По мнению Арестовича, США воспринимают угрозу вполне серьезно. В качестве подтверждения он упомянул, как часто говорил о ситуации на границе госсекретарь США Энтони Блинкен за последние две недели. При этом, он отмечает, что происходящее на границах похоже на «операцию по дезинформации» Украины.



«Просто оно может перейти в большую угрозу, говорим и мы, и американцы. Для чего проводится дезинформационная операция? Чтобы не были понятны намерения сторон. То есть это операция прикрытия», — отмечает Арестович.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в Нормандском формате состоится только тогда, когда Украина выполнит все Минские договоренности так, как того требует Кремль.



Выступая на коллегии МИД, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит свое участие в Нормандском формате и в работе Трехсторонней контактной группы. Президент РФ традиционно не признает свою страну стороной конфликта на Донбассе. Участие России в Нормандском формате и ТКГ Путин назвал «посредничеством».



Россия продолжает маневры и накапливание российских войск на определенном удалении от границы Украины. Накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января, прогнозирует разведка Минобороны Украины.



