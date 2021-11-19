Боевики на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии и минометов

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



При обстрелах боевики 5 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



Так, в направлении Марьинки НВФ вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм. В сторону поселка Лопаскино боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, в направлении Авдеевки — вели огонь из минометов калибра 120 мм.



Также украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Причепиловки, Новомихайловки, Катериновки, Песок.



В результате обстрелов один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.



Подразделения ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы, отметили в штабе ООС.

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