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Минздрав: Украина прошла пик волны COVID-19, но возможна повторная вспышка

19 ноября 2021, 17:58

Минздрав: Украина прошла пик волны COVID-19, но возможна повторная вспышка

В Украине пройден пик заболеваемости нынешней волны коронавируса, за последние две недели постепенно уменьшается количество больных. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».

«Впервые за последние 11 недель две недели подряд мы видим снижение количества случаев, количества госпитализаций и количества летальных исходов. Это свидетельствует о том, что мы как страна уже прошли пик и прогнозируемо — у нас будет понижение», — сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что учитывая ситуацию в странах Европы, где пошел стремительный рост коронавируса, «есть большой риск, что может быть и повторная волна, которая сразу начнется».

Министр добавил, что сейчас по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 40% украинцев. При этом вопрос введения бустерной дозы будут рассматривать, когда хотя бы 60% украинцев получат одну дозу вакцины против коронавируса.

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