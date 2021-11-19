Собирал секретные данные о ракетных арсеналах: СБУ разоблачила командира воинской части

Контрразведка СБУ выявила, что один из командиров воинской части Западного региона собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины.



Как сообщает пресс-служба ведомства, во время обысков у военнослужащего нашли закрытую информацию о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.



«В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны», — говорится в сообщении.



Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.