Мининфраструктуры еще не определило места для строительства аэропортов на Донбассе

Министерство инфраструктуры еще не выбрало места для стоительства аэропортов на Донбассе. Ключевой вопрос — безопасность полетов. Об этом рассказал начальник управления авиационной инфраструктуры и перевозок Мининфраструктуры Дмитрий Кушпиль, передает «Дом».



По его словам, этот вопрос пока изучается Мининфраструктуры и другими ведомствами. Рассматривается строительство одного или двух аэропортов для Луганской и Донецкой областей.



«Есть задача президента, которая будет реализовываться в плане определения места расположения этих аэропортов в зависимости от той ситуации, которая будет развиваться на востоке Украины», — пояснил Кушпиль.



На вопрос о том, сколько времени займет строительство в случае окончания боевых действий, он ответил, что на создание новой взлетно-посадочной полосы нужно 3-4 года.



«Исходя из практики строительства новой взлетно-посадочной полосы в Одессе, на это требуется в районе 3-4 лет. Это если строится новый аэропорт», — добавил он.



Ранее сообщалось, что возможные места строительства аэропортов на подконтрольной украинской власти части Донбасса должны были утвердить еще в октябре.