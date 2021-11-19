Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине

В прифронтовом селе Выскривы на Луганщине сейчас живет больше переселенцев, чем местных жителей. Как живут люди вблизи от фронта — видели журналисты «Новостей Донбасса».





Село Выскривы находится в 5 километрах от Попасной и за столько же — от линии соприкосновения. Здесь проживает сегодня около 50 семей. Из них местных — только пять. Остальные — переселенцы из оккупированного Первомайска.



Анатолий Иванников с женой приехал в 2014 году на дачу в Выскривы из Первомайска, но так и остался в летнем домике, потому что ехать уже стало некуда.



А в январе 2015 года мужчина лишился ноги. Поехал с женой в Попасную и попал под обстрел.



«Мы ехали получить документы на мать. Мать умерла. Получили документы, сидели на остановке. Ну, и прилетело, мины. Дальше — Артемовск, потом — Константиновка, а потом сюда. 12 сантиметров кости не было. Сделали операцию, а потом когда в Константиновку привезли, там говорят: "Надо резать". Иначе конец, иначе в ящик. Ну, что ж. Отрезали то, что осталось. Значит, не все я в этой жизни еще закончил», — рассказал Анатолий Иванников свою историю.



Этот день в январе стал для мужчины вторым днем рождения. События совпали как раз с годовщиной свадьбы семейной пары. Еще одному человеку, который был тогда с ними на остановке — повезло куда меньше. По словам Анатолия, мужчина был незнакомый, просто стоял с ними на остановке, и ему оторвало при обстреле голову.



75-летняя переселенка Людмила Савостьянова говорит, что каждый год приезжали из Первомайска в село на дачу, так же было и летом 2014 года.



«Мы приехали рано, а в сентябре мне позвонили из Первомайска, что мой дом, собственный дом, по Тельмана, 28, полностью разбит уже от снаряда. В итоге мы стали бомжами. Это все, что мы имеем, — это участок приватизированной земли. Все, больше ничего. Мы обращались в свое время к властям Попасной, чтоб, может, хотя бы его узаконить, чтоб здесь уже прописаться. Стали говорить, что могут нас определить в общежитие. Ну, в нашем возрасте в общежитие как-то не очень хочется», — рассказывает женщина.



Людмила Семеновна показала свой летний домик: небольшая кухня и комната, которую пенсионеры будут отапливать зимой. Из-за близости к линии соприкосновения здесь слышны любые боевые действия. По ее словам, дети и внуки приехать к ним не могут из-за обстрелов в соседних Новозвановке и Троицком.



Женщина говорит, что покупала домик по соседству для детей и внуков, чтобы жили рядом, когда приезжали летом в гости. Но линия фронта не дает увидеться с родными, и сейчас здесь собираются односельчане.



«Каждый месяц с 1 по 6 число к нам приезжал Красный Крест. Делали УЗИ, кардиограмму, врач приезжал, медсестры приезжали, привозили кое-какие бесплатные лекарства. Соответственно, все люди приходили сюда. Приходили сюда и здесь получали, что кому нужно. Когда "Пролиска" (гуманитарная миссия "Пролиска" — Ред.) нам давала гуманитарку, опять-таки мы сюда все выгрузили, и сюда приходили люди и все получали. Ну, как-то он у нас именно только для этого сейчас существует», — говорит Людмила Савостьянова.



Месяц назад женщина приняла решение провакцинироваться, уговорила и соседей. Но автобусы в город в ближайший центр вакцинации не ходят. Люди ходили до трассы три километра пешком, там ловили попутки и так добирались, далее выстаивали в очередях, чтобы попасть к врачу. Для пенсионеров это непросто.



Людмила Семеновна поговорила с представителями гуманитарной миссии «Пролиска», и они предоставили социальный рейс для жителей Выскривы и Калиново-Попасной специально на вакцинацию, а также договорились, чтобы людей приняли без очереди.



Координатор проекта по социальным перевозкам гуманитарной миссии «Пролиска» Максим Пиган рассказал, что на первую поездку на вакцинацию записывались 17 человек, и теперь они отправляются уже на вторую прививку.



В «Пролиске» обещают, что это не последний рейс на вакцинацию, организованный гуманитарной миссией, а социальных рейсов будет столько, сколько понадобится людям. В целом проект миссии по предоставлению социального транспорта рассчитан на 49 населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения.

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