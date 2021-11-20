Более 18 тысячи заболевших COVID-19 выявлено за сутки в Украине, 664 пациента умерли

В Украине по состоянию за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 21 979 человек, 664 — умерли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Среди новых случаев — 1463 детей и 380 медработников — 380. 3594 человека были госпитализированы.



311 316 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98794 человека полностью иммунизированы — 212 522 человека.



За все время пандемии в Украине выявлено 3 322 308 случая инфицирования коронавирусом. Из них 2 748 500 человек выздоровели, летальных исходов — 80 895.



С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу — 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 661 304 человека. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.