Военный умер вследствие обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки, 19 ноября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Под обстрелы попали позиции ООС вблизи Марьинки, Лопаскино, Причепиловки, Новомихайловки, Катериновки, Песок, Шум, Авдеевки, Попасной, Новотошковского и Золотого-4. Боевики применили при обстрелах артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы разных систем и стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



Из артиллерии калибра 152 мм боевики обстреляли окрестности населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.