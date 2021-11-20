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ДонОГА и «ДНР» сообщили о более 2200 заболевших COVID-19 и 112 смертях

20 ноября 2021, 11:11

ДонОГА и «ДНР» сообщили о более 2200 заболевших COVID-19 и 112 смертях

На подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений вследствие COVID-19 умер еще 71 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

За пятницу, 19 ноября, лаборатории сообщили о еще 1010 больных.

Группировка «ДНР» заявила о выявлении 1202 новых случаев коронавирусной инфекции на подконтрольной ей территории. От осложнений умер 41 пациент.

С начала пандемии на подконтрольной территории Донетчины зафиксировано 147 102 случая инфицирования коронавирусом, из которых 128 549 человек выздоровели, 4300 — умерли.

"ДНР подтверждает 102 415 случаев COVID-19, из которых 77 663 человек выздоровели, летальных случаев — 7775. Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.

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