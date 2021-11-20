В Сенате США предлагают масштабные санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода «Северный поток-2», крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает портал Axios.



Официальные лица в США бьют тревогу из-за массового наращивания военных России на восточной границе Украины. Угроза санкций должна стать мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.



Предложение Менендеса было внесено в качестве поправки в оборонный бюджет, за который Сенат будет голосовать после перерыва в День благодарения.



Поправка потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз против высших российских военных и разведчиков, планирующих или осуществляющих вторжение в Украину, а также позволит дополнительную военную помощь Киеву.



Поправка также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных нефтегазовых и минеральных секторов. Также должны быть запрещены операции с первичным и вторичным суверенным долгом, что нанесло бы серьезный удар по экономике России.



Предусмотрены также санкции в отношении любой компании или корпоративного служащего, участвующего в планировании или эксплуатации Северного потока-2.



Республиканцы в Сенате настаивают на голосовании за собственную поправку по санкциям по проекту газопровода сейчас — до любого потенциального российского вторжения.



Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе публично призвал сенаторов поддержать эту поправку, пытаясь заблокировать трубопровод.