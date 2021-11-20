Пассажиропоток на линии соприкосновения на Донбассе увеличился

За эту неделю пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» увеличился в три раза в сравнении с прошлой неделей, в течение которой боевики неоднократно ограничивали движение. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



С прошлой субботы через э"Станицу Луганскую" на временно оккупированную территорию прошли 7 700 человек, а на контролируемую территорию — 8 484 человека.



Работу КПВВ «Новотроицкое» боевики открывали, как и раньше, дважды за неделю. Линию разграничения здесь пересекли 288 человек и 61 транспортное средство в сторону временно оккупированной территории, 282 человека и 61 транспортное средство проехали на подконтрольную украинским властям территорию.