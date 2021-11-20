За неделю в ОРДЛО доставили более 200 тонн гуманитарной помощи

На текущей неделе в отдельные районы Донецкой и Луганской областей доставили еще несколько партий гуманитарной помощи общим весом 226,1 тонн. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Как уточняется, грузы были отправлены через КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине и КПВВ «Счастье» на Луганщине.
Всего за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В составе грузов были продуктовые наборы, товары медицинского назначения, строительные материалы и мебель.