Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За неделю в ОРДЛО доставили более 200 тонн гуманитарной помощи

20 ноября 2021, 21:23

За неделю в ОРДЛО доставили более 200 тонн гуманитарной помощи

На текущей неделе в отдельные районы Донецкой и Луганской областей доставили еще несколько партий гуманитарной помощи общим весом 226,1 тонн. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как уточняется, грузы были отправлены через КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине и  КПВВ «Счастье» на Луганщине.

Всего за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В составе грузов были продуктовые наборы, товары медицинского назначения, строительные материалы и мебель.

Читайте также:

Очередной гуманитарный груз из Европы проехал в Донецк и Луганск 

Еще по теме

Прочее
гуманитарная помощь
Организации
Красный крест ГПСУ УВКБ ООН

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:30
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
11:11
ДонОГА и «ДНР» сообщили о более 2200 заболевших COVID-19 и 112 смертях
09:36
«ЛНР» заявила о 18 смертях вследствие COVID-19
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
12:50
«ЛНР» заявила о ранении жительницы села под Славяносербском
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
все новости
22:17
В Краматорске хотят наладить производство электробусов
21:48
Минреинтеграции приступает к подготовке кадров для работы на деоккупированных территориях
21:30
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
21:23
За неделю в ОРДЛО доставили более 200 тонн гуманитарной помощи
20:58
Шмыгаль призывает переводить школы на очное обучение
20:04
Выплата пенсионных долгов переселенцам и жителям ОРДЛО: Правозащитники пояснили нюансы
19:38
Только через «Дію»: Шмыгаль рассказал, получат ли пенсионеры тысячу за COVID-вакцинацию
18:59
Больше 100 семей без света: На Луганщине показали последствия обстрела Новозвановки
18:31
Мэр Мариуполя рассказал, когда вакцинированные пенсионеры получат продуктовые корзины
17:50
В ВСУ убрали институт советников на общественных началах
17:46
Шмыгаль: У границ Украины ситуация напряженная, но признаков наступления РФ нет
17:18
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе с начала суток
16:22
ЕС планирует исключить из санкционного списка еще одного чиновника времен Януковича — СМИ
14:37
Пассажиропоток на линии соприкосновения на Донбассе увеличился
12:54
На Луганщине — 255 новых случаев ковида и 7 смертей
все новости
ВИДЕО
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
18 ноября, 22:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция