В Краматорске хотят наладить производство электробусов

Краматорск планирует стать первым городом в Украине, который будет массово использовать электробусы. Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко на встрече с представителяи европейского бизнеса, передает пресс-служба горсовета.



«Учитывая экологическую ситуацию в регионе, развитие электротранспорта является приоритетным направлением. Введение его в эксплуатацию не только существенно улучшит ситуацию с окружающей средой, но и улучшит экономическую ситуацию в громаде», — отметил мэр.



Он сообщил, что в Краматорске также планируется создание индустриального парка, в котором будет организована сборка и сервисное обслуживание электробусов. По словам мэра, это позволит сосредоточить максимум проектировочных и производственных мощностей для серийного изготовления электробусов в Краматорске.



«Это, в свою очередь, создает условия для развития местных предприятий, дает новые поступления в бюджет, создает рабочие места, в частности, и для выпускников краматорских вузов, расширяет перспективы сотрудничества не только в масштабах региона или страны, но и выводит город на мировой уровень сотрудничества», — резюмировали в горсовете.

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