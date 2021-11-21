Меньше, чем вчера: В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых заболевших COVID-19

В Украине по состоянию за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 14 450 человек, 377 — умерли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Среди новых случаев — 894 детей и 99 медработников — 380.



152 321 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 49 тыс. 760 человек полностью иммунизированы — 102 561 человек.



За все время пандемии в Украине выявлено 3 332 943 случая инфицирования коронавирусом. Из них 2 762 950 человек выздоровели, летальных исходов — 81 272.



С начала вакцинальной кампании одной дозой привито 12 805 746 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 763 865 человека. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.