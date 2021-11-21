В штабе ООС рассказали о случае нарушения перемирия на Донбассе за минувшие сутки

За прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины. С начала текущих суток нарушений не было. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Обстрел зафиксирован в направлении Песков, где противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Как отмечается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.



Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что под огонь попала Ясиноватая. В результате обстрела поврежден неработающий цех машиностроительного завода и пожарная часть.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.