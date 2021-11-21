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В Украину прибыл уголь из США по контракту компании Ахметова

21 ноября 2021, 11:54

В Украину прибыл уголь из США по контракту компании Ахметова

В Украину прибыло первое из семи судов с углем из США и Колумбии по контрактам, заключенным компанией ДТЭК, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом сообщается в пресс-релизе ДТЭК.

На сегодняшний день ДТЭК заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Пять из них будут импортированы из США, еще два — из Колумбии. Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, суммарный объем поставок — почти 470 тысяч тонн, отмечает компания.

Ожидается, что все партии поступят в Украину до января 2022 года. В пресс-релизе отмечается, что импорт угля является временной мерой покрытия дефицита топлива, тогда как использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете.

С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля стране, сославшись на собственные нужды, и заблокировала его транзит из Казахстана. А Беларусь приостановила поставки электроэнергии в Украину, однако с 21 ноября продолжила поставлять электричество.

По данным «Укрэнерго», по состоянию на 15 ноября из-за нехватки угля не работало 23 из 85 энергоблоков ТЭС и теплоэлектроцентралей.

Восемь крупнейших ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК, который входит в бизнесимперию Рината Ахметова, три — государственному «Центрэнерго» и еще одна — компании «Донбассэнерго» Максима Ефимова.

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