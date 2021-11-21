Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских вленных

Пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, один из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

В штабе отметили, что боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



Отмечается, что украинские военнослужащие не пострадали. Для подавления огневой точки противника ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.