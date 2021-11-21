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Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских вленных

21 ноября 2021, 17:30

Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских вленных

Пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, один из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

В штабе отметили, что боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские военнослужащие не пострадали. Для подавления огневой точки противника ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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